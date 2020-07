Federico Rodríguez renovó con Alianza Lima hasta la finalización del Torneo Apertura. | Fuente: Alianza Lima

Federico Rodríguez es uno de los delanteros con los que podrá contar Mario Salas para la vuelta de la Liga 1. El atacante uruguayo extendió su vínculo con el cuadro blanquiazul hasta el final del Torneo Apertura. Al respecto, el Director Deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda manifestó la situación actual que tiene el ‘Pelado’ en la institución íntima.

“Lo que se conversó con el representante de Federico Rodríguez es que el vínculo sea hasta el Torneo Apertura. Hablé con Gustavo Zevallos y le dije que por favor charlara con el jugador. Yo también tengo una charla con él, con su representante", indicó Marulanda en diálogo con el programa los ‘Renegrones’.

“Esto no va a parar hasta el 10 de octubre, ahora viene la Copa Libertadores. Lo que no queremos, y hemos proyectado con el 'profe' (Mario Salas) es que no se desbalancee la nómina. Fijo lo tenemos hasta donde se acordó, pero queremos hacer el esfuerzo y que nos acompañe hasta diciembre", agregó.

Tras seis fechas jugadas en el Torneo Apertura, Alianza Lima se ubica en el puesto 13 solo con siete puntos. Ahora está bajo la dirección de Mario Salas, quien fue nombrado en el cargo luego de la salida de Pablo Bengoechea.