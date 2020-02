Beto Da Silva firmó por tres temporadas con Alianza Lima. | Fuente: Twitter Jose Hanan

Beto Da Silva es el último fichaje de Alianza Lima y aunque ya fue oficializado, la hinchada no podrá verlo en acción en el partido de este sábado ante Atlético Grau, por la tercera fecha de la Liga 1 y que coincide con el aniversario 119 de la institución.

Más allá de un tema futbolístico, el técnico Pablo Bengoechea ha revelado que aún no contará con el delantero porque su pase no ha llegado al club. “Beto Da silva lleva dos días entrenando con nosotros, ha hecho todo lo que el preparador físico tenía pensado para él. Es un tema reglamentario, ha entrenado hasta hace pocos días con Deportivo La Coruña, se supone que está bien para jugar. No está a la orden porque su pase todavía no ha llegado”, dijo en conferencia de prensa.

Para la cuarta jornada, los blanquiazules visitarán a Ayacucho FC, pero sería aún en la siguiente, en la quinta fecha contra Deportivo Municipal en Matute, cuando sería considerado y Bengoechea expuso los motivos.

“Suponemos que en los primeros días de la semana que viene él va a estar reglamentariamente habilitado y vamos a ver si es conveniente que vaya a Ayacucho, hace muchos años no juega en altura, vamos a ver lo que es más conveniente, principalmente pensando en el riesgo físico que implica jugar un partido en la altura”, explicó.