Daniel Ahmed: "No tengo dudas de que Alianza Lima se va a quedar en primera". | Fuente: Alianza Lima

Este sábado Alianza Lima cayó por 2-0 ante Sport Boys tras un doblete de Sebastián Penco y, por su parte, los blanquiazules se complicaron aún más en la Tabla Acumulada de la Liga 1 y se encuentra cerca de la zona de descenso.

Tras el encuentro, Daniel Ahmed, entrenador íntimo, conversó con la prensa y dio sus impresiones acerca del partido y también de la situación complicada en la que se encuentra el equipo.

"Los resultados no se están dando y debemos revertir esta situación. Es Alianza, un equipo grande, tiene que estar acostumbrado a la victoria. El miércoles es nuestra próxima batalla", indicó Ahemd en referencia al encuentro ante Carlos A. Mannucci.

En tanto a Atlético Grau y Carlos Stein, los otros dos equipos en zona de descenso: "Desde ya Dios no está ayudando porque los otros no ganaron, pero no podemos depender de eso. Tenemos que revertir esto, solo tenemos tres puntos de ventaja".

Asimismo, aceptó la mayor efectividad del equipo 'rosado' dirigido por Teddy Cardama que, pese a no tener mucho control del balón, logró ser contundente en reacciones contraofensivas.

"Este partido era importante para nosotros, somos conscientes de eso. No tengo dudas de que Alianza Lima se va a quedar en primera este año, pero se tiene que ver reflejado el miércoles", agregó Ahmed.

Alianza Lima se medirá ante Carlos A. Mannucci el miércoles 25 de noviembre a las 3:30 pm (hora peruana) por la fecha 8 de la Fase 2 la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.