Mauro Guevgeozián jugó en Alianza Lima de 2013 a 2015. | Fuente: AFP

Mauro Guevgeozián ha sido uno de los últimos delanteros que tuvo un rendimiento aceptable con la camiseta de Alianza Lima. Pese a que en 2020 defendió los colores del UTC de Cajamarca, sufrió cuando los íntimos perdieron 2-0 ante Sport Huancayo y descendieron a la Liga 2.

Este miércoles, Mauro Guevgeozián conversó con Ovación y allí se dio momento para responder cómo fue que vivió la pérdida de categoría de Alianza Lima. Para el popular 'Armenio', al conjunto de La Victoria le faltó reacción para seguir en la primera división este 2021.

"Más allá que no soy peruano y no soy hincha, le tengo un cariño a Alianza. Fue algo muy duro lo que pasó. Creo que se pudieron salvar y no reaccionar a tiempo. Le dieron mucha vida a Mario Salas. Fue terrible", sostuvo Guevgeozián en el programa La Sobremesa.

Guevgeozián quiso regresar a Alianza Lima

Mauro Guevgeozián ganó el Torneo Intermedio con Alianza. | Fuente: Twitter

Asimismo, el también exPyunik de Armenia apuntó que tuvo en su momento la mentalidad de volver a ponerse la indumentaria blanquiazul. "Hace años esperaba el llamado, pero no lo hicieron. Yo iba encantado", sostuvo el atacante.

Además, comentó su pase al Carlos Mannucci, con el que jugará la Copa Sudamericana este 2021. "La verdad que me contactaron cinco clubes y me sedujeron ellos porque lo hicieron bien el año pasado. Sé la idea de juego que tienen", añadió.

Mauro Guevgeozián, además de Alianza Lima y UTC, también pasó por clubes como Fénix, Everton, Peñarol, Atlético Bucaramanga, Newell's Old Boys, Gimnasia, Belgrano y más.