Yordi Vílchez firmó por dos temporadas con Alianza Lima | Fuente: Instagram

El primer refuerzo oficial de Alianza Lima para la temporada 2021 es el zaguero central Yordi Vílchez, quien firmó contrato con los blanquiazules por dos años. Si bien en la directiva consideran todavía la posibilidad de disputar la próxima Liga 1, el futbolista señaló que lo más cercano es afrontar la Segunda División.

“Es un poco incierto el panorama, pero lo más cercano es que Alianza Lima va a jugar Liga 2, aunque todavía existe la posibilidad de seguir en Liga 1 y tengo entendido que los directivos están viendo ese tema. Si se juega en Segunda, haremos hasta lo imposible para subir y sentir luego el reconocimiento del hincha de regresar a Primera. Mi abuelo y mi madre son de hinchas de Alianza y su sueño siempre fue verme con esta camiseta", dijo en ‘Barrio Fútbol’.

Yordi Vílchez, de 25 años, reveló que tuvo propuestas de equipos de la Liga 1, no obstante, firmó por los ‘íntimos’ debido a su trascendencia en el fútbol peruano.

“Realmente me encantó la propuesta que me hizo la gente de Alianza Lima porque siempre tuve el sueño de vestir algún día la camiseta blanquiazul. Hubo clubes de Primera que también se interesaron en mí, incluso aceptaron los tiempos para terminar mi recuperación, pero Alianza es una institución grande y no la pensé dos veces en aceptar", expresó.

Jugando en la última temporada con Cusco FC, sufrió una lesión en los ligamentos que no le permitió jugar más desde setiembre, aunque dijo estar próximo a quedar apto.

“Me encuentra en la última fase de mi recuperación y entre enero y febrero ya estaré listo para trabajar con total normalidad. Sufrí una lesión de ligamentos y el doctor Julio Segura me operó, pero lo peor ya pasó, no dudo que llegaré de la mejor manera al inicio de la pretemporada”, puntualizó.