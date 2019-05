Las mamis de los jugadores de Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

"La hincha número uno siempre será tu mamá". Alianza Lima rindió un homenaje a todas las madres en su día y lo hizo a través de las progenitoras de sus jugadores. Ellas, desde que sus hijos decidieron ser futbolistas, se convirtieron en hinchas incondicionales.

Así nos encontramos con Ysmena Piedra, Elsa Delgado, Rocío Salcedo, Rita Gotuzzo, quienes contaron las pequeñas anécdotas de sus engreídos: Rodrigo Cuba, Anthony Rosell, Joazhiño Arroé y Leao Butrón, respectivamente.

"Yo trabajaba y no ganaba mucho. Él quería que le compre chimpunes Nike y yo no tenía para comprarle. Me fui a la (avenida) Abancay, le compré un polo del Barcelona, un par de chimpunes y con liquiq paper le puse el logotipo Nike y él feliz", contó muy emocionada Rocío Salcedo, madre de Joa Arroé.



Alianza Lima recibe este domingo a Melgar por la fecha 13 del Apertura por la Liga 1 Movistar. La cita es a las 4:00 de la tarde.