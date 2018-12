En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el arquero Diego Penny habló sobre lo cerca que estuvo de llegar a Alianza Lima este año por pedido de Pablo Bengoechea.

"Ahora lo puedo decir. Yo tengo una buena relación con Bengoechea desde la Selección. Hablamos en agosto y hubo una posibilidad de ir a Alianza. Leao (Butrón) tenía muchos problemas con las lesiones y yo era una opción. Justo se dio lo de Melgar y creo que no era ético salir. Después se retomó la conversación con Pablo y me dijo que estaba en sus planes, pero el todavía no había arreglado su renovación. Me pidió tiempo, pero no hubo algo concreto porque nadie de Alianza se comunicó conmigo", dijo Penny.

Después de no renovar su vínculo con Melgar, Diego Penny fue fichado por la Universidad San Martín para el Descentralizado 2019.