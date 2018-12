Diego Penny es nuevo jugador de San Martín. | Fuente: FBC Melgar

Luego de dos temporadas en Melgar, Diego Penny firmó por San Martín. Sin embargo, no es lo que esperaba. Y no porque no le guste este nuevo reto, sino porque llegó a pensar que renovaría con el 'Dominó'.

"Obviamente me voy con pena, tras dos años buenos en Arequipa. Me acostumbré. Me sentí muy bien ahí. pensé que iba a renovar, pero el fútbol es así, nadie es imprescindible en ningún lugar. Gracias a Dios aparecieron opciones, pero la de San Martín fue la más concreta y la que más me sedujo. Influye en un porcentaje muy alto que sea en Lima.", dijo a Fútbol como cancha en RPP.

Además, contó cómo fue su salida del club rojinegro, e incluso bromeó con el tema. "La semana pasada hablé con el administrador de Melgar y fue sincero conmigo. Me dijo que no quería contar conmigo porque el presupuesto lo iba a reducir. Ahora veo que van a contratar a Messi y Cristiano Ronaldo, pero ese es otro tema. Hay que valorar la caballerosidad que tuvo de llamar", aseguró.

Diego Penny fue anunciado este jueves como flamante refuerzo de San Martín. El arquero llega al club santo por toda la temporada 2019.