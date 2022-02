Edgar Benítez: "Vamos a buscar los 3 puntos ante Sport Boys" | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima, el último campeón del fútbol peruano, debutó en la temporada 2022 de la Liga 1 Betsson sin pasar del empate a un gol con Atlético Grau en Matute, algo que para el paraguayo Edgar Benítez se debió a la ansiedad de los jugadores.

"No era lo que buscábamos, uno cuando juega en su cancha quiere ganar los 3 puntos y no se dio de esa manera, por ahí la ansiedad de la primera fecha. Tuvimos varias oportunidades pero no quiso ser y ellos la que tuvieron la hicieron, se buscó pero cuando no se gana es bueno no perder, se sacó un punto cuando ya se estaba complicando", dijo el mediocampista en ‘Ovación’.

El próximo rival de Alianza Lima será Sport Boys, que recibirá a los blanquiazules solo con hinchada local en el estadio Miguel Grau del Callao. Edgar Benítez puso la mira en la ‘Misilera’.

"Va a ser difícil, ellos perdieron de visitantes y en su casa van a querer ganar. Nosotros no logramos los 3 puntos en casa y vamos a ir buscarlos ahora, hay que correr y meter", indicó sobre el próximo compromiso.

Alianza Lima y su forma de juego para el 2022

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga 1 2021 al consolidarse como un equipo sólido en defensa y capaz de generar peligro a partir de las virtudes de Hernán Barcos. Para Edgar Benítez, sus rivales ya conocen la propuesta de los íntimos.

"La mayoría de los equipos ya nos conocen como jugamos, pero también tenemos lo nuestro. Es una ventaja que el plantel se mantuvo en su mayoría del año pasado".

Alianza Lima es uno de los equipos que incorporó a más jugadores en los últimos días. Así, el paraguayo señaló que este factor potenciará la competencia interna de la plantilla.

"Ha venido gente que viene para sumar al grupo y eso es bueno para que haya una competencia sana en el plantel, eso va a ayudar mucho al grupo para que sigamos creciendo como equipo", finalizó.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.