Edinson Chávez | Fuente: Alianza Lima

Este domingo Alianza Lima venció por 2-1 a Atlético Grau en Piura por la fecha 1 de la Liga 1 Betsson y, tras el encuentro, Edinson Chávez, lateral derecho del conjunto 'blanquiazul', se refirió a este importante triunfo que los posiciona en la parte alta de la tabla.

"Ha sido complicado, hemos venido analizando a Grau, tienen buenos jugadores y teníamos que venir a ganar sí o sí. Se dio un buen resultado y eso esperábamos con todos", indicó Chávez en diálogo con Liga 1 Max.



Asimismo, en tanto a los dos partidos en los que le ha tocado arrancar de titular, el lateral agregó: "En el primer partido contra Sport Huancayo el profesor me pidió que no pase mucho, que marque. En este caso me pidió que pase más así que estoy contento con este triunfo. Este es un sueño cumplido para mí".

Por último, el futbolista fue consultado sobre el próximo duelo que tendrán ante Cienciano en estadio Alejandro Villanueva: "El partido será complicado pero hay que salir a ganar. Alianza tiene que ganar sí o sí".

Atlético Grau vs Alianza Lima: alineaciones del partido

Atlético Grau: Raúl Fernández; Elsar Rosales, Daniel Franc, José Caballero, Manuel Tejada; Oslimg Mora, Luis Álvarez; Neri Bandiera, Neil Marcos, Jeremy Rostaing; Paulo de la Cruz.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Edinson Chávez, Ricardo Lagos, Yordi Vílchez, Santiago García; Franco Zanelatto, Josepmir Ballón, Christian Cueva; Gabriel Costa, Jairo Concha, Pablo Sabbag.