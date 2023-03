Christian Cueva es la gran contratación de Alianza Lima en 2023. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima ha formado uno de sus mejores planteles de los últimos 25 años y por esta razón la derrota ante Sport Huancayo no es un tema menor. El cuadro local avasalló a los íntimos en el primer tiempo, pero el gol de Gabriel Costa debió ser el punto de quiebre para que el bicampeón nacional asegure un buen resultado en la 'Incontrastable', aunque desde el banquillo no se formularon decisiones acertadas. Se extrañó a Carlos Zambrano, Gino Peruzzi y Bryan Reyna, pero esa no debería ser excusa para avalar la derrota.

Alianza Lima desembolsó una gran suma para reforzar todas sus líneas para conformar el plantel más poderoso de la Liga 1 2023. Por este motivo, llama más la atención su primera derrota en cancha. El entrenador Guillermo Salas no acertó en la alineación. Los cambios en defensa marearon las intenciones del equipo. Se colocó como lateral izquierdo al argentino Santiago García, quien evidenció sus limitaciones jugando en los 3,259 metros de Huancayo. En el otro lateral, Edinson Chávez no se mostró sólido y para colmo de males Pablo Míguez no marcó presencia en la zona central.



En la complementaria, cuando Alianza pugnaba por el triunfo, la defensa coronó su irregular actuación con un grueso error de Franco Saravia, que a lo largo del Torneo Apertura se había mostrado con sangre fría bajo sus tres palos. Sin embargo, en el estadio de Huancayo se complicó y cometió un tremendo blooper. En ese panorama, el DT 'Chicho' Salas apostó por el ingreso de Christian Cueva para así evitar el primer traspié del gran favorito para alcanzar el tricampeonato.





Así fue el regreso de Christian Cueva a las canchas del fútbol peruano.

A Christian Cueva le faltó tiempo

El visto bueno de Salas activó a Christian Cueva en la banca. Había llegado el momento que había esperado. Con el 2-1 en contra, Alianza Lima lo necesitaba más que nunca y su ingreso no pasó desapercibido por los hinchas íntimos que aplaudieron sus primeros segundos en cancha. De esta manera, 'Aladino' entró en acción desde el minuto 71 para lucir nuevamente la camiseta blanquiazul tras 8 años.

Eso sí, el panorama no era alentador. Su regreso no tuvo el mejor escenario ni el mejor momento. Cueva no pudo cambiar el trámite del partido y evitar la caída de su equipo. Con un score adverso, jugando en la altura y en las condiciones de la cancha, esta actuación no sirve de referencia para un extenso análisis. Al exjugador de Sao Paulo y Santos le faltaron minutos de juego para mostrar su mejor versión con un compromiso que estaba cuesta arriba.

Aunque se espera una mejora en sus actuaciones la cual seguramente llegará en el pasar de los partidos. Talento tiene, no por algo es el '10' de la Selección Peruana, que pese al resultado adverso no se alarmó, ya que está convencido en el potencial y jerarquía de su equipo. "El equipo viene bien. Así como se gana, muchas veces también se pierde", aseguró brevemente 'Aladino', que gozará de más minutos frente a Atlético Grau en Piura.

Ahora hay una tarea pendiente en la dirección técnica de Alianza. Se debe hilar fino para volver a la ruta del buen rendimiento. En este caso es importante que se definan a los mejores socios para rodear a Christian Cueva, que jugaría detrás del '9'.











