Alianza Lima: "En caso de ir al TAS se puede solicitar una medida cautelar que nos permita jugar en primera división" | Fuente: Liga 1

Este lunes la Gerencia de Licencias desestimó el reclamo de Alianza Lima para la deducción de puntos ante Carlos Stein por aparente incumplimiento de pagos, lo que devolvería al equipo 'íntimo' a primera división en lugar el cuadro 'carlista'.

Por su parte, Diego Guerrero, abogado del club 'blanquiazul', se refirió a las medidas que tomarán de aquí en adelante: "Rechazamos totalmente el contenido de este informe, que no es una resolución, sino el informe de la Gerencia de Licencias. Es irregular, no tiene sustento. Vamos a impugnar y las acciones concretas la estamos conversando con nuestros abogados externos para ver la manera en la que vamos a proceder y también los plazos. Llegaremos hasta las instancias finales", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.



Asimismo, señaló una posible salida para que el equipo íntimo continúe en Liga 1: "La posición deportiva lo de la Gerencia Deportiva, tengo entendido que están viendo el presupuesto para el próximo año. En el caso de ir al TAS se va a solicitar una medida cautelar que podría permitirnos jugar primera, eso no se puede asegurar porque así son los procesos legales. Pero son acciones que podemos tomar de momento".

En lo personal, recalcó que recurrir a la instancia internacional sería la opción más viable: "En mi posición diría que en Perú está todo agotado y tendríamos que ir al TAS. Pero lo estamos conversando con los abogados".

Por último, remarcó que las acciones a tomar serán en el plazo máximo de esta semana y que se debe a que "en el oficio no atienden a nuestras denuncias de acuerdo a ley y el sustento que le dan no es el corrento. No está de acuerdo al reglamento de Licencias. Es irregular y nos está perjudicando".