Claudio Pizarro jugó en Alianza Lima durante 1998 y 1999. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Los hinchas de Alianza Lima que soñaban ver a Claudio Pizarro con la camiseta de su club están cerca de tener su deseo hecha realidad. César Torres, miembro del Comité Consultivo de la entidad blanquiazul, reveló en 'Capital Deportes' que existen un 90% de chances de que el delantero de 40 años firme por el equipo para el Torneo Clausura.

"Sí estoy en el tema de Claudio Pizarro y quiero que venga de todas maneras. Hay un 90% de posibilidades de que venga para el Torneo Clausura, no está cerrado pero hay voluntad de las partes. Él quiere volver y nosotros queremos que regrese. Depende que nos pongamos de acuerdo y creo que no va a haber ningún problema, más allá de ver ciertos parámetros del tema", dijo.

Por otro lado, Torres manifestó que el nuevo director técnico de Alianza Lima será elegido en un periodo máximo de dos semanas. Y al momento de ser consultado sobre Mariano Soso, el directivo íntimo indicó que ha recibido comentarios positivos de él.

"Mañana tendremos una reunión para ver el tema del nuevo entrenador y en 10-15 días este será anunciado. No conozco personalmente a Mariano Soso, pero tengo referencias de él. Me han llegado como seis nombres a mi Whatsapp, hay un montón de ofrecimientos cuando suceden estas crisis pero aún no hemos barajado ninguna alternativa", sentenció.