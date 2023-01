Alianza Lima visitará a Sporting Cristal en la fecha 3 de la Liga 1 Betsson | Fuente: Liga 1

Diego Guerrero, gerente legal de Alianza Lima, conversó con ‘La Rotativa del Aire’ de RPP Noticias respecto a la modificación del Poder Judicial sobre la medida cautelar de los derechos televisivos, situación que tiene divididos a clubes participantes de la Liga 1 Betsson con la Federación Peruana de Fútbol.

El representante del cuadro blanquiazul indicó que el actual bicampeón del fútbol peruano insiste en su postura de que se levante la medida cautelar.

“La posición de Alianza Lima sigue siendo la misma que se manifestó en la conferencia de prensa donde participamos 8 clubes (Alianza, Universitario, Boys, Cienciano, Municipal, Melgar, Binacional y Cusco FC). Queremos que se levante la media cautelar por ser ilegal, por vulnerar nuestros derechos. Queremos se respeten nuestros contratos y los derechos del club que implican la libertad de contratar, que está siendo vulnerado sospechosamente por acciones en el Poder Judicial por parte de la Federación”, manifestó.

"Las decisiones judiciales se acatan, pero hemos tomado las medidas correspondientes para defendernos. Los 8 clubes hemos solicitado nuestra incorporación al proceso judicial inicial por la Federación, porque se comenzó una controversia judicial cuando debió haber ido a instancias deportivas. Somos los clubes los principales afectados cuando los contratos quedan en suspenso", añadió Diego Guerrero.

Alianza Lima ganó las ediciones 2021 y 2022 de la Liga 1 Betsson | Fuente: Alianza Lima

¿Alianza Lima no jugará ante Cristal?

La Liga 1 Betsson 2023 iba a comenzar el 21 de enero, no obstante, las dos primeras jornadas del Torneo Apertura fueron suspendidas ante la falta de garantías por la coyuntura de crisis social que atraviesa el país.

Ante ello, la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer que se mantendrá la programación de la tercera fecha del torneo, la que marca que Alianza Lima enfrentará en condición de visitante a Sporting Cristal. No obstante, en el conjunto blanquiazul insisten en presentarse en la Liga 1.

“Tanto Alianza Lima como los 8 clubes no nos vamos a presentar si es que no se levanta la medida cautelar o no hay un acercamiento que nos permita llegar a poner orden y final a la controversia. La posición la vamos a mantener”, remarcó el directivo del cuadro victoriano.

Alianza no acudió a reunión de clubes

Lander Aleman, presidente de la Comisión Organizadora de Competiciones en la Federación Peruana de Fútbol, convocó a una reunión a los clubes participantes de la Liga 1 para poner en agenda el comienzo del certamen. Sin embargo, Alianza Lima, así como otros cuadros, no se presentó a la cita.

“Nosotros hemos recibido una comunicación firmada por Lander Aleman convocando a una reunión, pero no explica claramente el trasfondo. Nosotros estamos en una posición abierta al diálogo, sin embargo, si no sabemos a qué nos están invitando, no vamos a asistir”, detalló Guerrero.

“La comunicación que nos llegó no es una comunicación oficial de la FPF. Es relativa la facultad que tenga esta comisión, nosotros pretendemos tener una conversación directa con la FPF, con el secretario general o el presidente para llegar a un buen puerto”, sentenció el representante íntimo.





