Alianza Lima al finalizar la fecha 13 se ubicaba en el puesto 13 | Fuente: Alianza Lima

El reinicio de la Liga 1 está programado para el 7 de agosto y, a partir de ese momento, Alianza Lima tratará de cambiar la historia que escribió en las primeras seis fechas del torneo Apertura. Los íntimos esperan lograrlo bajo la conducción de Mario Salas.

"Es posible que en el comienzo de nuestra liga no vayan a haber grandes desempeños ya que hemos estado guardados más de 100 días. En el tema de readaptación, de repente nos quedamos cortos en una o dos semanas para el reinicio del campeonato”, Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del cuadro victoriano, en Capital Deportes.

“La pregunta también es, ¿en qué nivel van a llegar los jugadores?”, añadió.

Alianza Lima en las primeras fechas tan solo sumó 7 puntos , de 18 posibles, y se ubica en el puesto 13.

"Desde la parte deportiva, todos le debemos algo a Alianza, todos. En este comienzo nuestros números no han sido nada buenos. Si me pongo a mencionar a uno me quedo corto, yo prefiero habla más del grupo y lo colectivo”, comentó.

Marulanda evitó comparar a Pablo Bengoechea con Mario Salas. “Siempre me preguntan sobre Mario Salas y siempre me la hacen comparando a Pablo Bengoechea. Yo no lo comparo con Pablo porque a Pablo hay que agradecerle, darle las gracias por su trabajo. Tuvo al equipo en los últimos tres años en la Copa Libertadores. Las maneras podrán ser diferentes, pero esperamos que los jugadores tengan la capacidad de ejecutar esas maneras que estoy viendo en los entrenamientos”, finalizó.