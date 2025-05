"El papa también es del pueblo": Alianza Lima envía emotivo mensaje tras nombramiento de León XIV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El estadounidense Robert Prevost, que tiene la nacionalidad peruana, fue elegido como el papa 267° de la Iglesia Católica en el último cónclave que se llevó a cabo el jueves en El Vaticano. El hoy papa León XIV emocionó al Perú al mandar un saludo especial a la diócesis de Chiclayo, ciudad donde fue obispo.

"Quiero saludar a mi querida diócesis en Perú, donde un pueblo fiel acompañó a su obispo para compartir su fe con él", expresó el nuevo papa León XIV.

Desde ese momento, la prensa mundial se preguntó sobre de qué equipo de fútbol es hincha el Sumo Pontífice, que asumió el cargo tras los 12 años de liderazgo de Francisco.

En las últimas horas se insinuó que el papa León XIV sería hincha de Alianza Lima. Tras ello, el cuadro blanquiazul mandó un emotivo mensaje para saludar al líder de la Iglesia Católica.

"Del pueblo para el mundo. Una en la fe, otro en el fútbol, pero unidos por el corazón. Oremos por nuestro Papa León XIV", fue el mensaje de Alianza.

El papa León XIV aficionado al tenis

El papa León XIV, elegido como el sucesor de Francisco, es un aficionado confeso al tenis que echa de menos usar la raqueta y que, de manera virtual, se coló en las imágenes de la pista central del Foro Itálico en la que se celebran el Masters 1.000 y el WTA 1.000 Roma.



"Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", dijo en una entrevista con la Orden Agustiniana en el portal augustinianorder.org.