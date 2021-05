Erick Canales: "Fue un sueño jugar por Alianza Lima" | Fuente: Alianza Lima

El último lunes Alianza Lima venció por 2-0 a Sport Boys dentro de su once titular tuvo a Erick Canales, joven lateral derecho que debutó con camiseta 'blanquiazul' en esta temporada y que, tras el compromiso, dio sus impresiones sobre esta experiencia.

"Todos me felicitaron, no fue un partido que lo esperaba, fue una decisión rápida que tomaron para que arranque pero lo tomé de la mejor manera", indicó el futbolista de 20 años en diálogo con Radio Ovación.

En tanto a la emoción del momento, el ex Ayacucho FC indicó: "¿A quién no le gustaría jugar en el equipo de sus amores? Para mí fue un sueño, se me pasaron muchas cosas antes del inicio del partido, pensando en hacer todo bien. Había ansiedad también, me costó bastante".

Asimismo, también fue consultado sobre compartir vestuario con jugadores experimentados como Jefferson Farfán, Hernán Barcos y Wilmer Aguirre: "Ellos tienen mucho que ver en el grupo porque te apoyan en todo momento, siempre están hablándote, tratan de motivarnos".

Por último, también fue consultado sobre la situación de la 'Foquita' y la complicación en su rodilla izquierda, indicó: "Lo de Farfán aún no lo conversamos todos pero por las redes ya sabemos más o menos el tema".



