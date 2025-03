"Me dijeron que no": Erick Noriega cuenta que se probó en Alianza Lima en la época de 'Chicho' Salas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima atraviesa un buen momento en la Liga1 y especialmente en la Copa Libertadores 2025 bajo la batuta del entrenador argentino Néstor Gorosito, que logró guiar al equipo blanquiazul, en el cual cuenta en sus filas con jugadores que destacan, como es el caso de Erick Noriega.

El futbolista peruano de 23 años tuvo buenas actuaciones ante Boca Juniors y seguramente será convocado por Óscar Ibáñez para los duelos de Perú contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Noriega contó que en un momento dudó en ejecutar su penal en la definición ante Boca en el estadio La Bombonera. “Estaba más nervioso. Cuando me tocó patear a mí, recuerdo que estaba arrodillado y lo toco a Zambrano y le digo “Kaiser, ¿no quieres patear tú?”, dijo entre risas al programa Al Volante de la periodista Darinka Zumaeta.

Asimismo, sostuvo que los jugadores de Boca también sintieron la presión de jugar en Matute. “Tanto hablaron de La Bombonera y es cierto, pero estoy seguro que ellos (jugadores de Boca) sintieron 10 veces más lo que era Matute”, puntualizó.

No pasó la prueba en Alianza Lima

Noriega también recordó que hace unos años no pasó una prueba para jugar en el primer equipo de Alianza Lima, club que en ese entonces era dirigido por Guillermo Salas.

“En ese momento fui a pedir una prueba a Alianza Lima, me mandaron a la reserva, al final me dijeron que no me iban a subir a Primera. Estaba ‘Chicho’ (Salas). Cuando Alianza me dijo que no, dije tal vez (ser futbolista) no sea para mí”, finalizó.