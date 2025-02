Se siente cómodo: Erick Noriega habló de su nueva posición en Alianza Lima como volante central

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Noriega buscará salir campeón por primera vez con la camiseta de Alianza Lima, en lo que será su segunda temporada como jugador blanquiazul.

A diferencia de la posición en que estaba en Comerciantes Unidos de defensa central y también en su primer año en La Victoria, en el Alianza Lima de Néstor Gorosito el jugador Erick Noriega lo hace como volante de primera línea. Es titular en la oncena íntima y espera seguir sumando minutos en el conjunto del distrito de La Victoria.

Es de esta manera que Noriega, en acto de una marca deportiva que lo viste, se manifestó en relación con el puesto en el que lo ubica el 'Pipo' Gorosito en la cancha. Se siente cómodo con su nueva función.

Noriega tiene contrato en Alianza Lima hasta el 2027. | Fuente: Club Alianza Lima

"En la posición que juego ahora me siento bien. Es una en la que también he jugado en Comerciantes Unidos. Me estoy acostumbrando poco a poco. Es un lugar totalmente diferente a jugar atrás", sostuvo el internacional con la Selección Peruana.

Ahora, tras una serie de amistosos a nivel local e internacional, la prueba más próxima que se le viene al actual subcampeón de la Liga1 Te Apuesto es la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El rival a vencer para Alianza Lima en el certamen continental es el Nacional de Paraguay. Los cotejos serán a ida y vuelta este 5 y 12 de febrero, primero en Asunción y luego en la capital peruana.

De pasar con éxito la eliminatoria, el conjunto victoriano medirá fuerzas nada más y menos que ante Boca Juniors en la Fase 2.

Árbitros listos para Alianza Lima

En tanto, en las últimas horas se confirmó que el árbitro colombiano Jhon Ospina será el encargado de impartir justicia en el primer choque entre ambos equipos en Asunción.

Ospina, de 32 años, estará acompañado por sus compatriotas Richard Ortiz y Sebastián Vela como primer y segundo asistente. Mientras que el cuarto árbitro será José Ortiz.

Terna arbitral Alianza vs Nacional en Paraguay:

Principal: Jhon Ospina (Colombia)

Asistente 1: Richard Ortiz (Colombia)

Asistente 2: Sebastián Vela (Colombia)

4° árbitro: José Ortiz (Colombia)

VAR: Yadir Acuña (Colombia)

AVAR: Mauricio Pérez (Colombia)

