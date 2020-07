Federico Rodríguez: "De Alianza Lima me llevo un año hermoso". | Fuente: Alianza Lima

Luego de idas y venidas, este jueves se hizo oficial la salida de Federico Rodríguez como jugador de Alianza Lima, esto a causa de que el delantero uruguayo tenía que atender prioridades familiares en Uruguay y a que no llegó a acuerdos con la institución victoriana respecto a su tiempo de contrato.

Por su parte, el ex delantero 'blanquiazul' dio más detalles acerca de alejamiento del club: "En las negociaciones no llegamos a un aucerdo, no se dieron las condiciones que yo quería. No fue por un tema de plata, sino por un tema de tiempo", sostuvo el futbolista en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, aseguró que se lleva una buena experiencia del club, al que llegó en el mes de julio del año pasado. "De Alianza Lima me llevo un año hermoso. Más allá del segundo semestre que no empezamos bien, la pandemia y un montón de cosas que empañaron las cosas, creo que el primer semestre fue hermoso pese a no ganar el campeonato. Como balance fue muy positivo".

En la misma línea, agregó: "Me llevo un gran recuerdo de Alianza Lima, de haber jugado en Matute, de la gran hinchada y, más allá de las críticas, me llevo una gran imagen del club".

Por el momento, el jugador se encuentra esperando desde hace dos semanas algún vuelo con el que pueda retornar a Uruguay. En tanto a su vínculo con el club, hoy fue la rescisión oficial de su contrato.