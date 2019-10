Felipe Rodríguez sobre Kevin Quevedo y Aldair Fuentes "Son el futuro del fútbol" | Fuente: RPP Noticias - Selección Peruana

Los futbolistas de Alianza Lima Felipe Rodríguez y Adrián Balboa se refirieron a la situación actual de Kevin Quevedo y Aldair Fuentes con la Selección Peruana Sub 23 y los blanquiazules, al respecto elogiaron el gran trabajao que vienen realizando ambos futbolistas.

"Son dos jugadores importantes para nosotros y es importante que estén en ese proceso de la selección tanto en sub 23 como la mayor. Son chicos que son el futuro y van por buen camino, se sienten cómodos acá también. Esperemos que nos ayuden así como nosotros ayudamos a ellos, cada vez que les toca jugar aportan siempre", declaró Felipe Rodríguez en conferencia de prensa.

Así como Felipe Rodríguez, 'Rocky' también destacó el momento de Quevedo. "Por Kevin me pongo contento, viene demostrando desde tiempo las condiciones que tiene. Si le toca jugar a él nos asociamos, en la cancha nos entendemos con todos", agregó Balboa.

Finalmente 'Felucho' dijo que está contento de tener a Adrián Balboa y Federico Rodríguez en el equipo. "En lo personal me pone contento que tanto Rocky como Fede vengan haciendo goles. Ellos viven de eso y es importante para el equipo. A mi me gusta asistirlo y se me viene dando", concluyó.