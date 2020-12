Alianza Lima quedó en el antepenúltimo lugar de la Liga 1 2020 | Fuente: Liga 1

Fernando Farah, integrante del Fondo Blanquiazul, conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias sobre la situación de Alianza Lima y el final de la temporada 2020, donde el cuadro blanquiazul no logró salvarse del descenso. Farah señaló que el acreedor principal de la institución no estaba encargado de las decisiones deportivas, ya que se conformó un "comité deportivo".

“El Fondo Blanquiazul dicta las pautas. Que nosotros estemos en el día a día es falso. Personalmente quería una estructura interna, que el club no dependa dirigente, que no dependa de nadie. Que no haya ninguna persona que interfiera fuera de los especialistas. Había un Comité Técnico, pero se ha tergiversado por todas las formas. Antes lo que existía era una Comisión de Fútbol, donde he estado muchas veces como socio. Lo que quise implementar fue un Comité Técnico que esté conformado por el Director Deportivo, Gerente Deportivo, Director de Planeamiento y el entrenador del primer equipo. Ya no es una comisión de socios que hablan con el entrenador, sino que están los especialistas. Ni yo ni nadie entraba al comité técnico, solo las personas mencionadas, solo ellos y no participamos en una sola reunión", sostuvo.

Farah insistió en que el Fondo Blanquiazul no intervino en las decisiones deportivas del club, tal como lo había dejado entrever Víctor Hugo Marulanda, anteriormente encargado de la dirección deportiva.

“Yo he visto al equipo cuatro veces en el año, nada más, no he estado en los camarines, ni entrenamientos, solo en cuatro oportunidades”, mencionó.