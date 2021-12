Arley Rodríguez expresó su deseo de continuar en Alianza Lima el 2022 | Fuente: Liga 1

Alianza Lima consiguió el título de la Liga 1 Betsson 2021 y tuvo como uno de sus elementos importantes al colombiano Arley Rodríguez, clave para el entrenador Carlos Bustos cada vez que ingresó en la ofensiva blanquiazul.

Con miras a la próxima temporada, el nombre de Arley Rodríguez no es uno seguro para ser considerado en la plantilla, aunque el delantero ratificó su deseo de continuar.

"Me imagino que esta semana se decidirá, porque ya queda poco para la pretemporada y también porque el club sabe que como persona siempre fui impecable y merezco que tomen una decisión para yo mirar qué hacer con mi futuro", dijo el futbolista en ‘El Comercio’.

Arley Rodríguez, que llegó a Alianza Lima tras su paso por Mannucci, disputó 23 partidos en la Liga 1, siendo titular en cinco ocasiones y marcó cuatro goles. El colombiano afirmó que tiene más por aportarle a los victorianos.

“Estoy tranquilo porque hice las cosas bien. Me quiero quedar, pero no me desvela irme porque me iría orgulloso y, lo que es más importante para mí, con el respeto y el cariño de la gran hinchada. Me iría por la puerta grande. Salir de un club como Alianza sin deberle nada a nadie, como campeón y entregando todo me deja tranquilo. Para nadie es un secreto que deseo continuar, que tengo mucho más por dar y estoy seguro de que puedo pelear un puesto en el once el otro año", señaló.

Alianza Lima y sus fichajes para el 2022

Arley Rodríguez, de 28 años, busca integrar un lugar en el plantel de Alianza Lima para el siguiente año, el que cuenta con Jefferson Farfán y Aldair Rodríguez con contrato hasta el 2022. Se hizo oficial la renovación de Wilmer Aguirre y en negociaciones está también la continuidad de Hernán Barcos. Asimismo, pensando en la Copa Libertadores, se busca un atacante extranjero.

"Tengo varias, gracias a Dios. Un par del fútbol peruano, colombiano y otros países. El título te abre puertas. Pero, como les dije a todos, no he querido tocar ese tema porque la prioridad la tiene Alianza", sentenció Rodríguez.





