Reimond Manco jugó por última vez en Alianza Lima en 2016 | Fuente: Andina

Alianza Universidad será el decimocuarto club de su trayectoria. El cuadro de Huánuco anunció la llegada de Reimond Manco para la temporada 2021, con lo que el mediocampista peruano seguirá disputando la Liga 1.

No obstante, el exseleccionado peruano reconoció que tenía en mente dejar la principal categoría del fútbol peruano y afrontar la Segunda División, esto si le hubiera llegada la oferta de Alianza Lima.

“Soy sincero, en algún momento esperé que me llamen, pensé que era el momento ideal para volver. Quizá pensé mal en creer que iban a llamar gente identificada con Alianza, pero uno no puede esperar toda la vida, uno tiene familia y vivir esperanzado de algo que quizá no va a pasar”, dijo en ‘DirecTV Sports’.

Reimond Manco debutó a nivel profesional en 2007 con Alianza Lima, club con el que tuvo dos periodos, siendo el último de ellos fue entre 2015 y 2016. A pesar de haber manifestado su deseo de retornar al elenco de La Victoria en anteriores ocasiones, esto no se ha producido.

“Pienso que hay mucha gente en e club que ni siquiera es hincha de Alianza. Yo no le guado rencor a Alianza, es mi casa. Independientemente que venga gente de otros lados a manejarla, Alianza sigue siendo Alianza”, señaló.

Manco disputó la temporada 2020 pasando por Binacional y Atlético Grau, donde acumuló 25partidos en la Liga 1, uno en la Supercopa y dos presencias en la Copa Libertadores.