Alianza Lima se refuerza: Franco Navarro confirma que podrían llegar "hasta tres refuerzos" para el Torneo Clausura

Alianza Lima ha tenido un inicio de año excepcional. Sus grandes actuaciones en la Copa Libertadores y en la Liga1 lo han puesto en los ojos del continente.

Sin embargo, en los últimos mostró un bajón. Y si bien logró meterse en los playoffs de la Copa Sudamericana y ser líder del Torneo Apertura, no se han cumplido los objetivos.

Una de las principales razones del bache que atravesó el cuadro de La Victoria fueran las expulsiones y las lesiones. Por ello, desde la dirigencia, no se descartan refuerzos.

Franco Navarro, director deportivo del equipo íntimo, confirmó que se están evaluando algunos nombres para reforzar al plantel de cara al segundo semestre del año.

"Nosotros, como área técnica y deportiva, con ‘Coté’ Bellina y Federico Flores, estamos permanentemente evaluando al equipo y conjuntamente mi responsabilidad es hablar con ‘Pipo’ y analizar qué necesitamos para el equipo", indicó en un primer momento.

"En temas de refuerzos, en el análisis que hemos hecho desde el inicio hasta ahora, creemos que sí hay algunos puestos en los que sí necesitamos reforzarnos", complementó.

Navarro no da nombres ni puesto, pero sí confirma cantidad de refuerzos

Luego, al ser consultado sobre nombres y puesto, el exfutbolista no da detalles, pero sí indica que serían tres jugadores nuevos.

"Prefiero, para no entorpecer algunas negociaciones, no decir en qué puestos. Pero sí, no tengan ninguna duda de que lo único que hacemos desde el área deportiva es pensar en lo mejor para el equipo", indicó al inicio.

"He leído un montón de nombres. Jesús Castillo, Joao Grimaldo o Rodrigo Vilca. Ustedes son especialistas en dar nombres (risas), pero prefiero llevar las conversaciones directamente con los representantes para poder cristalizar cualquier cosa y llevarlo con tranquilidad (...) Tres pueden ser, sí. Todo se planifica.", finalizó.