Franco Navarro confirma que el plantel de Alianza Lima está "prácticamente" cerrado

Alianza Lima tiene —prácticamente— su plantel cerrado para la temporada 2025. Franco Navarro, director deportivo del cuadro Blanquiazul, indicó que están tratando de cerrar la última incorporación proveniente del extranjero y con eso tener el equipo ya conformado.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha, sostuvo: "Estamos tratando de incorporar al último extranjero. Hasta que no se cierre el libro de pases nunca se puede decir que no vamos a contratar a otro jugador. No cerramos esas posibilidades, pero prácticamente el equipo ya está conformado", indicó en un primer momento.

"No voy a hablar de nombres (...) Cepellini es una de las posibilidades y haremos todo nuestro esfuerzo para que el sexto extranjero sea un jugador que haya tenido un recorrido importante y pueda sumar al proyecto que tenemos en Alianza Lima", complementó

"No hemos definido llegada, una vez que se puedan concretar las conversaciones y negociaciones con los jugadores, porque tenemos plan A, B o C, pues nunca se sabe cuándo las negociaciones hayan terminado", finalizó.

Caso Farioli

Por otro lado, Franco Navarro indicó que el caso Brian Farioli lo está viendo el área legal del club y volvió a remarcar que al futbolista argentino se le envió una carta oferta en la que estipulaba que el contrato se firmaba siempre y cuando pasase los exámenes médicos.

"Ya yo declaré sobre el tema de Farioli. Ya lo está viendo el área legal, porque insisto y vuelvo a repetir: a los jugadores que intentamos incorporar a Alianza Lima, enviamos una carta de invitación, una carta oferta, con una cláusula de que si el jugador no supera los exámenes médicos, no se podrá contratar", indicó en un primer momento.

"Después, si el jugador considera que tiene derecho a reclamar algo, que lo haga. En Alianza Lima hemos hecho las cosas como corresponde, dentro de una formalidad, y después de que el área médica nos informa que no está apto para entrenar hoy, no podemos contratar", finalizó.