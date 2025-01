Binacional se muestra firme en jugar la Liga1 2025: ¿qué dijo el presidente del 'Poderoso del Sur'?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Binacional solo piensa en la Liga1 Te Apuesto 2025. Y es que a poco del final del año pasado, el club solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) su incorporación al torneo ya que la institución informó que obtuvo una medida cautelar innovativa que le permite este derecho.

Justamente, el presidente del Club Deportivo Binacional, Juan Carlos Aquino, habló en Fútbol como cancha de RPP y dio cuenta de la clara posición de su conjunto. Sostuvo que se reunió con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y que este le mencionó que van a respetar incluirlos en el certamen.

"Tuvimos el presidente y ellos van a acatar el fallo. En ese aspecto, confirmamos nuestro retorno a la Liga1. Dijeron que van a acatar el fallo judicial, que son trámites externos. Papeleos. Nosotros tenemos la Licencia B y estamos pidiendo la A. Nos darán un plazo correspondiente", indicó el mandamás de Binacional.

Descentralizado Binacional sigue firme en su idea de jugar la Liga1.

Binacional apunta a jugar la Liga1

En otro momento de la conversación, el directivo del popular 'Poderoso del Sur' manifestó que su club se ha mostrado respetuoso de las normas.

"En ningún como club faltamos el respeto a la federación, Conmebol o FIFA. Hemos sido respetuosos de los reglamentos. Cuando Sport Boys entra en régimen especial, nadie lo podía tocar. Al terminar el 2023, la Comisión de Licencias y le quita 4 puntos cuando eran 12. Luego se apeló por el lado de Ayacucho FC", indicó.

Más adelante, el presidente de Binacional comentó en relación a la suspensión del sorteo de la Liga1 Te Apuesto 2025.

"Este torneo no se podía llevar a cabo si no estaba Binacional. Se tendría que hacer otro sorteo y me parece que las comisiones tomaron una buena decisión en que se suspenda", agregó.

¿Qué más dijo el presidente del Binacional?

Por último, respondió respecto a las medidas que van a tomar en la FPF, todo por la cautelar que recibió el Binacional.

"Imagino que han apelado. Nosotros tenemos abogados internacionales y en ningún momento hemos faltado a los reglamentos federativos. Seguramente nos llevarán a FIFA. Sabemos lo que se viene", apuntó.

