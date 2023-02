Franco Zanelatto | Fuente: Alianza Lima

Franco Zanelatto, futbolista de Alianza Lima, se refirió a los trabajos de preparación que viene teniendo junto al cuadro íntimo y las expectativas para el inicio de la Liga 1 Betsson 2023. Asimismo, jugador paraguayo nacionalizado peruano indicó que espera aportar lo máximo posible al equipo victoriano esta temporada.

"Aún no nos han dicho nada, no depende de nosotros el jugar, pero calculo que tendremos un partido amistoso. Todos ya queremos jugar, pero no sabría decirte si vamos a jugar ante algún rival o será un encuentro entre nosotros mismos", indicó Zanelatto en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, el futbolista íntimo agregó: "En los entrenamientos he estado jugando como extremo por izquierda, pero también puedo jugar por derecha. Prefiero un poco el perfil zurdo, pero me puedo adaptar fácilmente en ambos lados".

En tanto a lo colectivo, Zanelatto sostuvo: "Siento que me adapté bien al grupo. Tiene que ver con la forma en la que me recibieron los compañeros y el cuerpo técnico. Me siento bien, espero sumar y seguir integrándome de la mejor manera".

Se aprobó inició de la Liga 1 pero a puertas cerradas:

El Jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció este miércoles, tras sostener una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, que se aprueba para esta semana el inicio de la Liga 1 Betsson 2023, con el detalle que se llevará a cabo el certamen sin la presencia de público en los estadios.





