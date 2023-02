Gobierno concedió permisos para el inicio de la Liga 1 Betsson 2023 | Fuente: RPP

El Jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció este miércoles, tras sostener una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, que se aprueba para esta semana el inicio de la Liga 1 Betsson 2023, con el detalle que se llevará a cabo el certamen sin la presencia de público en los estadios.

“Quiero comunicar que el Gobierno ha decidido apoyar la reanudación de la Liga 1 y habrá fútbol a partir de este fin de semana. Lo que queremos nosotros como peruanos es que el deporte nos ayude a conseguir la paz, tenemos que apoyar de manera decidida a nuestra selección peruana, que necesita ver a los jugadores, tener entrenamientos y, principalmente, invocar a todos los equipos de fútbol profesional a que contribuyan a este proceso de consolidación de la paz en el país mediante el deporte”, expresó a los medios el titular de la PCM.

El último martes, en reunión de la Comisión Nacional contra la Violencia, se acordó recomendar la suspensión total de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023, la cual estaba programada para desarrollarse desde el viernes 3 de febrero. No obstante, tras la gestión de la Federación Peruana de Fútbol, se aprobó desde el Gobierno dar alta para que entre en acción la competición.

Liga 1 Betsson 2023 comenzará esta semana con la fecha 3 del Torneo Apertura | Fuente: Liga 1

Liga 1 sin público

Alberto Otárola precisó que la Liga 1 Betsson se jugará desde esta semana, aunque remarcando que no habrá acceso a los estadios de los nueve partidos correspondiente de cada jornada.

“El Gobierno va a conceder los permisos. Inicialmente se va a dar con estadios cerrados este fin de semana y a partir de la próxima semana iremos evaluando el espectáculo para todos los peruanos”, mencionó.

“La Policía va a brindar todas las garantías. Vamos a evaluar ciertamente algunas zonas donde ha habido alta conflictividad social, pero la idea es que los peruanos puedan tener acceso al deporte y que el fútbol profesional se reactive como todas las actividades del país”, añadió.

La Liga de Fútbol Profesional tenía programado realizar desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de febrero la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. A falta del anuncio ofical de la entidad, el campeonato se llevará adelante manteniendo esa programación. Así, el cotejo que de inicio al certamen será el Cusco FC vs. Sport Huancayo.

Liga 1 2023: esta es la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura | Fuente: Liga 1

Liga 1 Betsson 2023

Progranación de fecha 3 - Torneo Apertura

Viernes 3 de febrero

3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo –Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

11:00 a.m. Sport Boys vs. Unión Comercio – Alberto Gallardo

1:00 p.m. Atlético Grau vs. FBC Melgar – Municipal de Bernal

3:30 p.m. Universitario vs. A. Cantolao – Estadio Monumental

3:30 p.m. UTC vs. Cienciano – Héroes de San Ramón

7:00 p.m. D. Garcilaso vs. D. Binacional – Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

11:00 a.m. D. Municipal vs. C. A. Mannucci – Iván Elías Moreno

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima – Estadio Nacional

Lunes 6 de febrero

3:30 p.m. César Vallejo vs. A. Atlético – Estadio Mansiche





