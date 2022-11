En cuanto a un posible interés por Paolo Guerrero, el gerente deportivo del club precisó que la última comunicación que tuvieron con él fue a mitad de este año, donde les expresó que su intención como futbolista era seguir jugando en el exterior. "Hoy por hoy no hemos vuelto a hablar con él y me imagino que en los próximos días es un nombre que saldrá y que evaluaremos, pero no hemos vuelto a tener comunicación con él desde mitad de año", relató.