Gino Peruzzi sobre la hinchada de Alianza Lima: "En Matute fue hermoso, es como una mini Bombonera"

Refuerzo con impacto inmediato. Alianza Lima fichó al lateral argentino Gino Peruzzi en el último periodo de transferencias de la Liga 1 Betsson, quien de inmediato convenció al técnico Carlos Bustos para considerarlo como titular en los dos partidos iniciales del Torneo Clausura.

"Tuvimos un buen comienzo, se consiguieron los seis puntos, así que estoy muy contento de continuar conociendo a los compañeros. Me siento muy a gusto y poco a poco poniéndome mejor físicamente", indicó el futbolista en ‘Ovación’.

Gino Peruzzi, de 30 años, llegó a Alianza Lima en condición de agente libre tras finalizar su vínculo con San Lorenzo, elenco donde no aparecía como titular desde marzo pasado. A pesar de ello, a los pocos días de su fichaje fue considerado como inicialista en los triunfos en Piura con Atlético Grau y en Matute frente a Sport Boys.

"Siento que aún me falta un poco agarrar el ritmo futbolístico, desde marzo que no podía completar 90 minutos y eso es algo que se pierde, pero el último partido pude completarlo. En la primera fecha me había costado y no lo pude terminar por calambres. En poco tiempo ya voy a estar al 100%”, expresó.

Gino Peruzzi, titular en Alianza Lima

Gino Peruzzi firmó contrato con Alianza Lima hasta el 2023 | Fuente: Alianza Lima

El vínculo de Gino Peruzzi con Alianza Lima es hasta diciembre del 2023. El lateral argentino destacó a los integrantes del actual plantel blanquiazul y afirmó sentirse a gusto en el fútbol peruano.

"Me encontré con un gran plantel, con mezcla de jerarquía, juventud, hay muchísimo potencial, grandes jugadores y cuando es así es cuestión de días para conocerse. Estoy muy a gusto acá con la ciudad, con la gente, con mis compañeros", manifestó.

Gino Peruzzi registra dos titularidades con Alianza Lima en la Liga 1 | Fuente: Alianza Lima

Peruzzi y su reconocimiento a la hincha de Alianza

Gino Peruzzi contó además sentirse impactado por los hinchas de Alianza Lima. El argentino jugó por primera vez en Matute en el duelo contra Sport Boys.

"Fuimos al interior en la primera fecha y no esperaba tanta gente de Alianza, me sorprendió para bien. Acá en Matute fue hermoso, es como una mini Bombonera, la gente se hizo sentir, más todavía cuando Boys nos descontó y eso nos levantó", dijo.

Alianza Lima lidera el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson junto a Sporting Cristal, ambos con puntaje perfecto. En la próxima jornada los blanquiazules (cuartos en la tabla acumulada) medirán fuerzas con Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo, el sábado 23 de julio.





