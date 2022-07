Cristian Benavente | Fuente: Liga 1

El último domingo Alianza Lima venció por 3-1 a Sport Boys por la fecha 2 del Torneo Clausura con goles de Cristian Benavente, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Por su parte, el 'Chaval' Benavente conversó con RPP Noticias sobre su actualidad en el cuadro blanquiazul y sus expectativas para esta temporada.

"La idea es seguir ayudando y sumando goles y puntos. Lo importante es poder pelear el Clausura y creo que hemos empezado muy bien", indicó Benavente en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Benavente agregó: "Siempre me siento importante en Alianza Lima. El profesor me ha dado esa confianza y ahora tengo más minutos. Las molestias en el talón ya son mínimas y me encuentro mejor".

En tanto a sus planes para esta temporada, Benavente afirmó: "El plan perfecto sería campeonar este año y con Jefferson Farfán. Se le espera con muchas ganas y tengo toda la confianza de que va a volver pronto".

Por último, en tanto a lo individual, Benavente sostuvo: "Ahora quiero lograr el Clausura con Alianza Lima y luego de eso todavía no lo sé. Mi contrato es hasta final de temporada, todavía creo que es un poco pronto para hablar de renovación".