Gino Peruzzi | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima está a puertas de iniciar su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022 y, por su parte, Gino Peruzzi, nuevo jale del cuadro blanquiazul, se refirió al recibimiento que tuvo con sus compañeros y su actualidad.

"El '30' es el número con el que debuté y luego no lo usé porque utilicé el '4' por la tradición que existe en Argentina con los laterales derechos. Pero siempre me gustó la '30', incluso la pedí también cuando estuve en Nacional, luego en San Lorenzo y acá, en Alianza, también lo hice", sostuvo Peruzzi a Alianza Play.

Asimismo, el lateral argentino agregó: "s muy lindo que Alianza me haya puesto el ojo y que me elijan. Llego con mucha ansiedad, quiero aportar lo mío, sobre todo, la experiencia que tengo ponerla en bien de Alianza".

En tanto a si estaría disponible para la fecha 1 del Torneo Clausura ante Atlético Grau, Peruzzi sostuvo: "Físicamente ando bien y nunca me costó adaptarme a un nuevo equipo. Hablé con el 'profe' y le dije que estoy a su disposición cuando él lo requiera. Él tiene la decisión y seguramente me analizará conforme pasen los días. Yo estoy con muchas ganas y si él me necesita para el fin de semana, yo estoy a su disposición".