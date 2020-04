Gonzalo Godoy disputó tres temporadas con Alianza Lima | Fuente: Prensa Alianza

Gonzalo Godoy vistió por tres temporadas la camiseta de Alianza Lima, donde disputó más de 100 partidos de carácter oficial y logró el título nacional del 2017, que fue bajo la dirección de Pablo Bengoechea. El zaguero que desde el pasado enero pertenece al The Strongest de Bolivia, repasó su etapa como blanquiazul y destacó al entrenador que pidió su fichaje para llegar al Perú.

“En Alianza me trataron súper bien desde que llegué, tuve la suerte de salir campeón después de once años, hacer goles en el Clásico. Estoy muy agradecido con el club y obvio que se extraña. Pablo Bengoechea dio todo y en los tres años puso a Alianza como el mejor club del Perú, tanto en marketing como lo futbolístico", sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

“En Alianza hice muchos amigos como Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, Carlos Beltrán y otros más. Hice muchas amistades, el club se ha reforzado bien, tiene buen plantel. El técnico Salas es muy bueno y esperamos que le vaya excelente”, precisó.

Gonzalo Godoy resaltó que tenía intención de continuar en el balompié local y poner en marcha su nacionalización, hecho que no se concretó por su partida a Bolivia.

“Cuando yo estaba adaptado, pensé que me iba a quedar muchos años. Yo estaba por nacionalizarme, pero creo que por el problema de no poder jugar me perjudicó. Son decisiones que se tomó en el momento y por eso no continué. La gente me escribe hasta ahora y siempre tengo el mejor concepto de Alianza”, agregó.