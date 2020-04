Alexander Callens debutó como futbolista profesional en Sport Boys del Callao. | Fuente: Composición: RPP Noticias

Intenta aprovechar el tiempo al máximo. Alexander Callens (27 años) comentó durante el aislamiento social obligatorio varios detalles no conocidos en su carrera futbolístico. Entre ellos, el defensa nacional manifestó también su deseo en algún momento de jugar por Alianza Lima.

“Si volviera al Perú, mi primera opción sería Sport Boys, pero también me gustaría jugar por el equipo al que siempre le he tenido simpatía, que es Alianza Lima. Es un club grande, incluso reconocido a nivel mundial”, indicó Callens en Movistar Deportes.

"Tratamos de jugar como el City del Pep Guardiola. Mi función era dársela a Pirlo. No importan si tenía marca, siempre a él. Pero, si estaba muy presionado, no me complicaba y la tiraba larga”, agregó.

Alexander Callens integró el plantel de la Selección Peruana que fue subcampeón de la Copa América 2019.