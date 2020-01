Gonzalo Godoy celebrando el título de Alianza Lima 2017 | Fuente: Alianza Lima

Én los últimos días, Alianza Lima oficializó la no continuidad de varios jugadores entre ellos Gonzalo Godoy, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del equipo blanquiazul, con el que salió campeón en 2017, y de los hinchas.

El mensaje del defensa uruguay es largo y muy emotivo donde da cuenta una serie de situaciones que vivió al llegar a Alianza Lima.

"Llegué en 2017 lleno de ilusiones a un equipo al que me dijieron que tenía la maldición y que nadie quería venir!! Incluso jodian con el quino que no sabía lo que era, ja, hasta que me di cuenta y sentí que esa maldición era hermosa, que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo!! Como lo dice la canción Alianza Lima es el Perú!!". De esta manera empieza a despedirse el jugador uruguayo, que permaneció tres temporadas en La Victoria.

Gonzalo Godoy habla que tuvo altas y bajas sobre todo los últimos meses del 2019. "Ese año fue inolvidable porque se logró el campeonato que tanto soñamos y nadie lo creía por eso fue tan lindo, siempre contra todo!! Fueron 3 años maravillosos donde viví muchas emociones, más buenas que malas, eso es lo importante!! Uno es autocrítico y en los últimos 3 meses no pude estar a mi nivel, de todas maneras me entregué al máximo para estar y terminar de la mejor manera"