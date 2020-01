Pablo Bengoechea opinó sobre Jean Deza y Alexi Gómez. | Fuente: RPP / IG Alexi Gómez / Alianza Lima

A un día de arrancar la pretemporada 2020, Pablo Bengoechea se sumó al grupo de miembros de Alianza Lima que dejó su natal país para regresar a Perú. Al llegar a Perú, el entrenador blanquiazul se detuvo unos minutos con la prensa para resolver algunas dudas.

Una de las preguntas estuvo relacionada a las indisciplinas que algunos de sus refuerzos cometieron en el pasado, como Alexi Gómez y Jean Deza. Al respecto, el DT uruguayo descartó sentir preocupación, pero sí les lanzó una advertencia tanto a ellos como al resto de integrantes de su plantel.

"Son jugadores de fútbol. Los jugadores son buenos si rinden dentro de la cancha. No (me preocupa). El que hace algo mal, queda fuera. No hay que hacer nada que perjudique a la institución. El que hace algo diferente a ser buen profesional, queda fuera solo, nadie lo saca", mencionó.

Además, al ser consultado por si necesitaba aún algunos días para definir las permanencias de Hansell Riojas y Kevin Quevedo, Pablo Bengoechea fue directo: "Está todo muy claro. Ya se van a enterar".

Con relacion al último, desconvocado de la Selección Peruana Sub 23, el DT de Alianza Lima prefirió no emitir ninguna opinión. "Los técnicos citan a los jugadores pensando en lo mejor para, en este caso, la Federación. Ningún comentario", finalizó.