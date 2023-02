Ángelo Campos fue protagonistas de un hecho extradeportivo | Fuente: Alianza Lima

Antes del comienzo de la Liga1 Betsson, el arquero Ángelo Campos se perfilaba como titular en Alianza Lima, pero fue protagonista -en plena pretemporada- de un hecho extradeportivo que lo mandó al banco. Y, es que el técnico blanquiazul, Guillermo Salas, decidió sentar un precedente y sancionar al guardameta.

"Ese tema lo estamos manejando internamente. Sí, (la suplencia) es por un tema disciplnario, todos lo saben. Él tiene que aprender de eso. Él es consciente, está tranquilo, está trabajando muy bien. Lo primordial es que tiene el apoyo de la apoyo de la familia. Es importante tener la tranquilidad familiar porque eso después lo traslada a su profesión", afirmó Guillermo Salas en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Ángelo Campos estuvo en el banco ante Sport Boys y frente a Universitario de Deportes. Su lugar fue ocupado por el guardameta Franco Saravia, quien no ha decepcionado en su actuación.

'Chicho' Salas llamó la atención a Sabbag por exceso en celebración

Pablo Sabbag fue autor del primer gol de Alianza Lima ante Universitario. El colombiano se llevó las manos a las orejas y celebró mirando hacia la tribuna occidente del estadio Monumental, como diciendo "¡No se escucha!". Bueno, este gesto no fue del agrado del DT del cuadro blanquiazul y se lo hizo saber al "Jeque".

"Conversé con Sabbag sobre su celebración en el entretiempo. No lleva a nada burlarnos o ser sarcásticos. Eso no me gusta y trató de inculcar lo mismo a los ugadores. Le dije que no vuelva hacer ese tipo de celebraciones por un tema de respeto al rival y a su hinchada", indicó el entrenador.

Pese a que no vio la celebración de Hernán Barcos, que no fue titular en el clásico. "No he visto nada de Hernán (Barcos), pero si ha sido así, conversaré con él. Tiene experiencia y no podemos cometer burlas contra algún rival. Hay que ser respetuosos contra nuestros rivales, así sea de la 'U', Boys o Grau", añadió.

