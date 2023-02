'Chicho' Salas contó que le llamó la atención a Pablo Sabbag por celebración tras gol a la 'U': "Hay que ser respetuosos"

Pablo Sabbag abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo. | Fuente: Club Alianza Lima

Pablo Sabbag marcó el primer gol de Alianza Lima ante Universitario de Deportes, en el primer clásico de la Liga1 Betsson 2023. El colombiano se llevó las manos a las orejas y celebró mirando hacia la tribuna occidente del estadio Monumental. El gesto no fue del agrado de Guillermo Salas, entrenador del cuadro blanquiazul.

En diálogo con RPP Notiicias, 'Chicho' manifestó que conversó con el 'Jeque' tras el final del primer tiempo. El equipo visitante llegó al vestuario con un 1-0 a su favor, pero, pese al triunfo, el DT íntimo no dejó pasar el detalle.

"Conversé con Sabbag sobre su celebración en el entretiempo. No lleva a nada burlarnos o ser sarcásticos. Eso no me gusta y trato de inculcar lo mismo a los jugadores. Le dije que no vuelva a hacer ese tipo de celebraciones por un tema de respeto al rival y a su hinchada", indicó en Fútbol Como Cancha.

Por otro lado, al ser consultado por la celebracion de Hernán Barcos al final del encuentro, frente a la tribuna occidente, 'Chicho' Salas manifestó que, debido a sus propios festejos, no la observó. "No he visto nada de Hernán (Barcos), pero si ha sido así, conversaré con él. Tiene experiencia y no podemos cometer burlas contra algún rival. Hay que ser respetuosos contra nuestros rivales, así sea de la 'U', Boys o Grau", añadió.





El objetivo de Alianza Lima

En otro momento de la conversación, 'Chicho' Salas se refirió a las intenciones que tiene su equipo tanto en la Liga1 Betsson 2023 como en la Copa Libertadores, torneo en el que participarán a partir de la fase de grupos, planificada para abril.

"Trabajamos para el tricampeonato y para hacer una buena Copa Libertadores. Es lo que tenemos en la cabeza. Ojalá podamos avanzar a octavos de final y, por qué no, seguir soñando", manifestó en RPP Noticias.

¿Y Christian Cueva?

Por otro lado, el entrenador de Alianza Lima dedicó un tiempo para referirse a las posibilidades de que Christian Cueva sea nuevo futbolista del equipo blanquiazul antes del cierre del libro de pases, programado para el 8 de marzo.

"Había intención de mi parte de que (Christian) Cueva pueda venir, pero parece que cada vez su situación está más difícil. ¿Quién no lo quisiera en su equipo? Es el único al que esperaríamos, aunque lo veo difícil", aclaró.