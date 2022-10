Guillermo Salas: "Me gustaría afianzar mi carrera como técnico si no me dan la oportunidad en Alianza Lima"

Alianza Lima, con Guillermo Salas, pelea por el título del Clausura en la Liga 1 | Fuente: Liga 1

En la recta final de la Liga 1 Betsson, la opción del bicampeonato sigue latente para Alianza Lima. Dos triunfos consecutivos instalaron a los blanquiazules en el segundo lugar del Torneo Clausura, mientras que son terceros en la tabla acumulada.

Por las dos vías pueden llegar a playoffs y el entrenador Guillermo Salas dijo sentirse “a gusto” por el presente” del equipo. “Ni soñando lo había visibilizado así. El grupo entendió muy rápido nuestra idea, el plantel se enfocó de lleno y estos son los resultados", señaló en entrevista con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias.

Alianza Lima consiguió el último domingo su primera victoria de la temporada jugando en una ciudad de altura, al derrotar 0-2 a Cienciano en Cusco. Con ello, se ubican a solo dos puntos de Sporting Cristal en el Clausura.

"Todos los partidos han sido difíciles, no solo en Cusco. Nadie nos ha regalado nada, ha sido muy luchado. Esperemos seguir así y terminar con un final de año redondo", afirmó.

‘Chicho’ Salas y su deseo de seguir en Alianza Lima el 2023

Guillermo Salas llegó al banquillo blanquiazul después de la salida de Carlos Bustos. Tras tres triunfos consecutivos, ‘Chicho’ fue ratificado hasta el final de temporada, pero el exfutbolista resaltó que anhela continuar a cargo del equipo por el 2023.

"¿Quién no quisiera quedarse en Alianza Lima? Pero para quedarnos hay que hacer méritos. No pienso en si voy a continuar o no, pienso en partido a partido y no en el futuro. Vamos viendo lo que venga y cómo terminemos el año", mencionó.

Aunque Alianza Lima tiene contemplado seguir contando con Guillermo Salas entre sus filas para el año entrante, no es seguro que se le ofrezca el cargo de entrenador principal. Así, el exfutbolista evalúa dejar La Victoria con la intención de afianzarse como técnico.

"Me gustaría afianzar mi carrera como entrenador si no me dan la oportunidad en Alianza Lima. El fútbol exige más y más. Sería una decisión difícil porque Alianza Lima es mi segundo hogar, pero la carrera también es importante", precisó.

Revancha en Copa Libertadores

Guillermo Salas dijo querer cobrarse una “revancha” por el desempeño de Alianza Lima en la última Copa Libertadores, donde integró el comando técnico de Carlos Bustos.

Asimismo, Salas apuntó que el delantero Hernán Barcos, quien no ha definido su renovación con los íntimos, tiene más por ofrecerle al equipo.

"Hernán Barcos tiene chances de ofrecer más a Alianza Lima. Además, creo que él y todos quieren jugarse su revancha en Copa Libertadores", finalizó.





