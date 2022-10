Arley Rodríguez | Fuente: Alianza Lima

Este martes se dio a conocer que la Federación Peruana de Fútbol también le abrió proceso disciplinario a Cienciano por presuntos cánticos racistas en el encuentro disputado ante Alianza Lima en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

En tal sentido, la notificación indica que el conjunto cusqueño tiene un día para hacer su descargo sobre los actos de discriminación durante el encuentro en contra de futbolistas 'blanquiazules', mientras que el club victoriano también tiene un día para dar su postura acerca de los sucesos.

Como se recuerda, este no fue el único incidente de este tipo en la fecha 16 del Torneo Clausura el último fin de semana, pues la Comisión Disciplinaria de la FPF también ha abierto proceso disciplinario a Universitario de Deportes luego de que le aventaran un plátano a Kevin Quevedo desde las graderías del estadio Monumental.

En este caso, la CD-FPF ofreció a la ‘U’ el plazo máximo de un día para que remita sus descargos sobre lo sucedido. La resolución también alcanza al club Melgar, que en el mismo periodo de tiempo deberá ofrecer su posición respecto. Asimismo, se extiende la medida hacia el futbolista Kevin Quevedo para que muestre su posición.

Rechazo al racismo

En la jornada 16 del torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, se produjeron actos de racismo en el partido entre Universitario vs. Melgar en Lima, como también en el Cienciano vs. Alianza Lima disputado en Cusco.

Frente a ello se pronunció la Agremiación de Futbolistas Profesional del Perú, exigiendo respeto hacia los deportistas y defensa para el fútbol.

“Agredir al rival no te convierte en un mejor hincha. Malogras nuestra industria y perjudicas a tu club. Si vas a ser violento, irrespetuoso o discriminador, no vengas al estadio, no te queremos. Defendamos nuestro fútbol entre todos”.