El último sábado Alianza Lima logró el bicampeonato nacional y, por su parte, Guillermo Salas, entrenador del conjunto blanquiazul, se refirió a este importante logro, a su continuidad en el club para la siguiente temporada y reveló que recibió la llamada de felicitaciones por parte de diversos directores técnicos.

"Hay la intención de ambas partes para seguir en Alianza Lima y esta semana nos sentaremos a conversar para cerrar el vínculo contractual", indicó 'Chicho' Salas en diálogo con TV Perú Deportes. Asimismo, Salas agregó: "Es muy gratificante que la hinchada coree tu nombre y que llene los estadios de esta manera, es impresionante.

Por otro lado, el entrenador blanquiazul indicó: "Siempre hablamos con Paulo Autuori, él siempre está pendiente de mis logros al igual que el profesor Pablo Bengoechea. También me llamaron 'Chemo', Franco (Navarro), Insúa. ¿Si Gustavo Costa me llamo? Él es mi amigo pero no me ha llamado, todos ellos son técnicos que marcaron mucho en mi carrera futbolística".

Sobre una posible visita de Juan Reynoso a Matute, Salas indicó: "Desde que asumió Juan, las puertas de la institución siempre estarán abiertas y está el deseo de los mejores éxitos no solo para él, sino para toda la Selección Peruana".

'Chicho' Salas, de corazón blanquiazul

Guillermo Salas tiene historia con Alianza Lima. En su época de fútbolista logró salir cuatro veces campeón con los 'blanquiazules', consiguiendo su primer bicampeonato en 2003 y 2004. Actualmente, como entrenador, 'Memo' consiguió que Alianza Lima ganara el Torneo Clausura y sea el campeón absoluto de la Liga 1, tras vencer por 2-0 a Melgar en la final del torneo peruano.