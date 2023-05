Guillermo Salas tras triunfo de Alianza Lima: "Ahora sí la tabla es la verdadera"

Alianza Lima venció a César Vallejo y aumentó su diferencia con su escolta, Universitario de Deportes, en la punta de la Liga 1. Tras el partido, el entrenador íntimo Guillermo Salas se mostró satisfecho por los tres puntos logrados en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

"Ahora sí la tabla ya es la verdadera con la misma cantidad de partidos con nuestros rivales, ahora nos quedan cinco fechas y hay que ir partido a partido. No hemos ganado nada todavía, tenemos unos puntitos que nos respaldan, nos dan un poco de crédito, pero no nos podemos confiar porque hay rivales que están teniendo un buen Apertura", señaló en conferencia de prensa.

También destacó el accionar de César Vallejo. "Hemos ganado tres puntos importantes contra un rival muy dificíl, con un buen entrenador, un buen plantel de jugadores que nos hicieron un buen partido, lo ideal sería tener siempre esta clase de rivales para que el fútbol peruano mejore. Muy contento y orgulloso de mis jugadores que se dan íntegros", agregó.

"Parece mentira pero a Matute todos los jugadores vienen repotenciados. Vallejo tuvo un buen primer tiempo, por momentos manejó mejor la pelota que nosotros, pero el partido dura 90 minutos y gracias a Dios salimos ganadores de un duro partido", puntualizó.

Sobre actuación de Christian Cueva

En otro momento, Guillermo Salas destacó la vuelta como titular de Christian Cueva que se recuperó de molestias físicas que lo apartaron varias fechas de las canchas.

"Primera vez que juegan juntos. Cueva viene de lesiones y de una expulsión que no le ha permitido tener continuidad en el campeonato. Está trabajando muy bien, está sin dolor y está para darnos una mano", culminó.

La palabras de Pablo Lavandeira

Pablo Lavandeira celebró su cumpleaños con triunfo de Alianza Lima. El volante fue parte de la victoria por 2-1 ante César Vallejo por la sexta fecha del Torneo Apertura en la Liga 1. El jugador nacido en Uruguay habló tras el partido y se mostró por la diferencia de puntos que tienen sobre Universitario de Deportes.

"Estoy contento porque era un partido durísimo, sabíamos que teníamos la posibilidad de sacar cinco puntos de diferencia. Falta todavía, pero dimos un gran paso", mencionó Pablo Lavandeira tras finalizar el encuentro.

El volante de 33 años se mostró muy feliz por el detalle que tuvo la hincha de Alianza Lima quienes realizaron cánticos por su cumpleaños. "Muy agradecido a todos los hinchas de Alianza por el respeto, por el cariño que me brindan día a día. Creo no merecerlo. Siempre me entrego al máximo y es un orgullo que me quieran de esta forma", sentenció Pablo Lavandeira.

Liga 1 Betsson 2023: Tabla de posiciones del Torneo Apertura







NUESTROS PODCAST

¿Iniciar más tarde el horario escolar puede mejorar la salud mental de los niños?

La idea de horarios de inicio de clases más tardíos, impulsada por muchos a lo largo de los años como una forma de ayudar a los adolescentes a dormir más, está adquiriendo un nuevo aspecto como una forma de abordar la crisis de salud mental que afecta a los adolescentes en los EE. UU.