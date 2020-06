El gerente deportivo del cuadro íntimo consideró que Lima como sede única es la mejor opción para la vuelta de la Liga 1. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Alianza Lima viene preparando todos los detalles para la vuelta de la Liga 1. El gerente deportivo del cuadro íntimo, Gustavo Zevallos, consideró que la propuesta que se juegue la vuelta del torneo en Lima como sede única es por ahora la opción más responsable.

“Me parece que la recomendación de que sea en Lima es del gobierno, no me parece mal. Me parece que es algo responsable, donde están los mejores escenarios, no solamente para los partidos sino para los entrenamientos. Porque habrá 12 equipos de provincia que van a tener que ubicarlos en lugares para que entrenen”, manifestó Zevallos a Depor.

El directivo de la institución blanquiazul también se manifestó sobre la situación de los atacantes uruguayos Federico Rodríguez y Adrián Balboa que acababan contrato a finales de junio.

"Estamos esperando que todo se coordine mañana, para ver cómo vemos el tema del retorno de ellos. Ellos tienen contrato hasta fin de mes, pero como bien dijo la FIFA el contrato se tiene que extender hasta que finalice el campeonato”, agregó.

La FPF convocó a una reunión con los 20 clubes profesionales para este lunes 8 de junio a las 11:00 am mediante la plataforma zoom. Entrega y adecuación de protocolos, sistema de campeonato, además de organización y financiamiento de la Liga1 serán los puntos en agenda