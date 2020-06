Alianza Lima entregó a la FPF su protocolo para la vuelta a los entrenamientos de cara a la Liga 1. | Fuente: RPP Noticias

El médico de Alianza Lima, Hugo Blacido, comentó que en el club se están desarrollando todas las precauciones del para el retorno a la actividades futbolísticas. El responsable del área médica en la institución victoriana también agregó que dentro del plantel existieron dos integrantes que tuvieron malestar general, pero que felizmente ya tienen una buena evolución sanitaria.

“Hemos tenido dos casos en donde ha habido un malestar general. No les hemos hecho las pruebas, pero la evolución ha sido buena. Realizaron la cuarentena y ya entrenan sin problemas", manifestó Blacido en Gol Perú.

“El traslado del deportista a la cancha deber ser individual y no pueden estar acompañados. Estrictamente solos en sus movilidades. Si no la tienen, el club verá la forma de transportarlos manteniendo los espacios. No tenemos fecha aún para el regreso de los entrenamientos”, agregó.

El médico de la institución victoriana también detallo como se viene trabajando con el comando técnico de Mario Salas pese a las medidas de aislamiento social obligatorio.

“Hay un gran apoyo de Mario Salas y su comando técnico. Hablo seguido con su preparador físico, Osvaldo Alegría. Hay que recordar que el escenario puede cambiar y esta cambiando, y pueden haber modificaciones. Pero nos tenemos que acondicionar a lo que el entrenador quiere", finalizó