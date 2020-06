'Tito Ordoñez': "Alianza Lima no ha presentado ningún formato y va a apoyar lo que decida la Liga 1" . | Fuente: AFP

Los planes para la reanudación de la Liga 1 siguen en pie y algunos clubes ya presentaron formatos posibles para culminar el torneo. Sin embargo, desde Alianza Lima no se ha propuesto ninguno y su decisión es la de respetar lo que decida el torneo.

Así lo indicó Héctor 'Tito' Ordoñez, delegado del club 'blanquiazul', quien reafirmó que la dirigencia no ha presentado ninguna idea de anular lo conseguido durante el Torneo Apertura.

"Creemos que tenemos que empezar un nuevo torneo, pero eso no quiere decir que se empiece de cero o se desconozca lo hecho en las seis primeras fechas. Nada de eso. Un nuevo torneo porque las reglas serán diferentes en muchos aspectos. Acá no estamos pensando proponer eso, porque finalmente eso no le compete ni a Alianza ni a ningún club, será elección de la Liga 1 que pertenece a la FPF", señaló Ordoñez en diálogo con radio Ovación.

Asimismo, se refirió a aquellos clubes que sí han enviado sus propuestas: "Son respetables pero no las comparto. Por ejemplo, uno pide que no haya descenso y eso no podemos permitirlo. Otro propone un regional en donde los últimos de cada grupo y el peor penúltimo disputen la baja. No nos parece juntos porque mientras Cantolao tiene que enfrentarse a Alianza, 'U', Cristal o San Martín, Llacuabamba lo hará con Carlos Stein, Mannucci o Grau. No nos parece justo", agregó.

En tanto a la posición del club victoriano, reiteró que "Alianza Lima va a apoyar lo que decida la Liga 1. Eso no es por votación sino por decisión de la Federación Peruana de Fútbol".

Por otro lado, fue consultado acerca de qué le parecería dar como campeón a Alianza Universidad de Huánuco, primer lugar de la tabla de posiciones hasta el momento.

"Solo se jugó el 14% de toda una competición que comprende el Apertura, Clausura y playoffs, por tanto esa figura tampoco podría darse. Alianza no ha presentado nada de nada y si deciden jugar domingo y miércoles, lo hará. Si deciden que se juegue regional, aceptará. Si dicen que se otorgue puntos de bonifición, lo respetará", sostuvo Ordoñez.

Finalmente, en tanto a volver al fútbol jugando a puerta cerrada, agregó: "Alianza Lima es el más perjudicado de jugar así porque el 40% que recoge de las taquillas ya no lo tendrá dentro de su presupuesto. Sin embargo, sigue cumpliendo con sus jugadores mes a mes".