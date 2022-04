Hernán Barcos y su familia. | Fuente: Alianza Lima - Instagram

Hernán Barcos recordó el buen gesto que tuvo con su esposa, Giuli Cunha, al regalarle un departamento a su empleada María Isabel Allcca, la encargada de cuidar a sus dos hijos Gael (3 años, brasileño) y Angelito (6 meses, peruano). El delantero de Alianza Lima confesó que en su momento lo llamaron "loco" por este acto de agradecimiento.

"Siempre hay alguien que está peor que uno. Entonces muchos me preguntaban. Este evento de la compra de la casa a Mary no lo sabía nadie, ni mamá, suegra ni mis hermanos, nadie sabía", contó en entrevista con DirecTV Sports.

Barcos destacó que hay personas con condiciones económicas que no ayudan a personas como María, que se ha ganado el cariño de toda la familia del 'Pirata'.

"Y cuando se hizo público me dicen, ¿por qué Hernán, estás loco? Y les digo por qué no hacerlo si tienes la posibilidad. Y cuántos tienen la posibilidad y no mueven un dedo, y no son capaces de comprara una heladera (refrigeradora) a la empleada que no tiene en la casa", agregó el delantero de 37 años, que anotó un gol en el triunfo de Alianza ante Universitario.



Barcos agradecido

“Ella está cuidando nuestros hijos que es lo mejor que tenemos nosotros. ¿Por qué no darle la oportunidad que tenga una mejor calidad de vida? Tiene 4 hijos y vivía en una casa de 20 metros cuadrados. Lo hicimos de corazón con mi esposa. Cuando lo compramos lo hicimos como si fuera para nosotros”, culminó.

