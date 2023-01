Hernán Barcos | Fuente: Alianza Lima

El inicio de la Liga 1 2023 continúa en incertidumbre y, por su parte, Hernán Barcos, delantero del cuadro blanquiazul, indicó que espera que este fin de semana ya pueda darse inicio al torneo. Asimismo, el 'Pirata' se refirió a la actualidad del equipo dirigido por Guillermo Salas y su preparación para la competencia.

"Esperemos que se pueda jugar este fin de semana. El entrenamiento de hoy ha sido liviano para empezar la semana, el amistoso del sábado fue importante porque tenemos que llegar con ritmo y eso se encuentra jugando", indicó Barcos este lunes en diálogo con GOL Perú tras culminar el entrenamiento en Matute.



Asimismo, Barcos agregó: "Entrenamos sin un objetivo porque no sabe cuándo jugamos, pero hay que seguir trabajando hasta que llegue el momento". En tanto al equipo que viene trabajando 'Chicho' Salas', el delantero argentino sostuvo: "Todavia no sabemos el once fijo, habria que preguntarle a 'Chicho', está rotando bastante y viendo diferentes situaciones para lo que viene".

Sobre el plantel íntimo, Barcos indicó: "Casi todos están a disposición y eso es importante. Los 'jales' están muy bien, contentos de estar en Alianza Lima y trabajando de la mejor forma".

La posición de Alianza por derechos en Liga 1

El representante del cuadro blanquiazul indicó que el actual bicampeón del fútbol peruano insiste en su postura de que se levante la medida cautelar.

“La posición de Alianza Lima sigue siendo la misma que se manifestó en la conferencia de prensa donde participamos 8 clubes (Alianza, Universitario, Boys, Cienciano, Municipal, Melgar, Binacional y Cusco FC). Queremos que se levante la media cautelar por ser ilegal, por vulnerar nuestros derechos", remarcó.