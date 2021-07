Hernán Barcos | Fuente: Alianza Lima

Este domingo Alianza Lima se medirá ante Ayacucho FC por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson y, por su parte, Hernán Barcos, delantero del cuadro íntimo, habló de sus expectativas para este compromiso y el resto del torneo.

"Tenemos una gran responsabilidad al estar en Alianza Lima. Cada partido tiene que ser una final para nosotros, tenemos que enfocarnos partido a partido y dejarlo todo en los 17 encuentros que vamos a disputar. Tenemos que entrar mentalizados desde el primer partido en sumar puntos", sostuvo Barcos en diálogo con el área de prensa del club.

En tanto a lo personal, afirmó que se encuentra habilitado para ser considerado: "Volví a entrenar luego de recuperarme del desgarro que sufrí, tuve tiempo suficiente para ello. El domingo estoy a disposición para lo que me toque, si es todo el partido o algunos minutos no hay problema, siempre estoy a disposición. Ya no tengo dolor y eso es lo más importante, espero ayudar al grupo en todo lo que se necesite".

Sobre el rival, el 'Pirata' agregó: "Ayacucho es un rival muy interesante y tiene un cuerpo técnico muy bueno, es un rival al que tenemos que respetar; pero tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y en hacer bien las cosas".

Posible once de Alianza Lima:

El equipo que viene manejando el cuadro 'blanquiazul' es con Ángelo Campos; Montoya, Míguez, Rojas; Mora, Ballón, Valenzuela, Concha, Lagos; Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez. Sin embargo, se maneja la duda sobre la titularidad de Hernán Barcos, quien iría en lugar del delantero colombiano.

