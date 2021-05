Hernán Barcos: "Hay una mejor versión mía para Alianza Lima, todavía me falta" | Fuente: Liga 1

Sin duda uno de los jugadores con mejor rendimiento en Alianza Lima durante las últimas fechas ha sido Hernán Barcos, delantero y uno de los líderes del conjunto 'blanquiazul' que lleva dos tantos en lo que va de la Liga 1.

Por su parte, el 'Pirata' Barcos conversó con RPP Noticias y reveló cuál es su posición en la cancha actualmente y en lo que está trabajando el equipo en tanto a esquema de juego.

"Uno va viendo las diferentes situaciones de un partido. Si viene el volante con la pelota y no tiene pase, uno retrocede para darle la opción. Si yo me quedo parado como 9 neto posiblemente genere el 20% de pelotas que genero hoy, ya que no está llegando la pelota con tanta claridad y eso es lo que debemos conseguir", indicó Barcos en Fútbol Como Cancha.

"Estamos trabajando para que yo no tenga que salir tanto del área o hacer de enganche, sino ser el punta porque no soy yo quien está terminando las jugadas hoy", agregó el delantero argentino de 37 años.

Por otro lado, sostuvo que todavía no hemos visto todo su potencial en lo que va de la Liga 1 Betsson: "Hay una mejor versión mía para este Alianza Lima. Todavía me falta y creo que puedo dar mucho más físicamente, llegar más al área, estar más cerca que es una de mis virtudes".

NUESTROS PODCAST

En Canadá se aprobó la vacunación con Pfizer a menores a partir de los 12 años. Los adolescentes son enormes contagiadores en comparación con niños más pequeños, es por ello que se ha tomado esta medida. El Dr. Elmer Huerta nos explica de cuál es la importancia de vacunar a los adolescentes cuando llegue el momento en el Perú.